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Erster Mourinho-Coup

Wechsel nach WM! Real Madrid kauft bei Chelsea ein

Fußball International
14.06.2026 19:42
Marc Cucurella soll nach der WM zu Real Madrid wechseln.
Marc Cucurella soll nach der WM zu Real Madrid wechseln.(Bild: AFP/JUAN MABROMATA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Jose Mourinho landet seinen ersten Coup als neuer Real-Madrid-Trainer. Chelsea- und Spanien-Star Marc Cucurella ist sich laut Berichten mit dem den „Königlichen“ einig und wird nach der WM den Transfer in sein Heimatland finalisieren.

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„Eine mündliche Vereinbarung zwischen allen Beteiligten wurde getroffen – der Linksverteidiger war ein Wunschspieler von Jose Mourinho“, verkündete Transferexperte Fabrizio Romano. Der Wechsel werde jedoch erst nach der WM finalisiert.

Anfänge in Barca-Jugend
Marc Cucurella stammt aus der Jugend des FC Barcelona, wechselte 2021 in die englische Premier League zum FC Brighton, wo er seinen großen Durchbruch schaffte und sich einen 65-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea verdiente. 

Derzeit ist der Linksverteidiger mit dem spanischen Nationalteam unterwegs, wo er am Montag Abend gegen Kap Verde ins Turnier startet.

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