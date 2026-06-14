Wechsel nach WM! Real Madrid kauft bei Chelsea ein

Jose Mourinho landet seinen ersten Coup als neuer Real-Madrid-Trainer. Chelsea- und Spanien-Star Marc Cucurella ist sich laut Berichten mit dem den „Königlichen“ einig und wird nach der WM den Transfer in sein Heimatland finalisieren.
„Eine mündliche Vereinbarung zwischen allen Beteiligten wurde getroffen – der Linksverteidiger war ein Wunschspieler von Jose Mourinho“, verkündete Transferexperte Fabrizio Romano. Der Wechsel werde jedoch erst nach der WM finalisiert.
Anfänge in Barca-Jugend
Marc Cucurella stammt aus der Jugend des FC Barcelona, wechselte 2021 in die englische Premier League zum FC Brighton, wo er seinen großen Durchbruch schaffte und sich einen 65-Millionen-Euro-Transfer zum FC Chelsea verdiente.
Derzeit ist der Linksverteidiger mit dem spanischen Nationalteam unterwegs, wo er am Montag Abend gegen Kap Verde ins Turnier startet.
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