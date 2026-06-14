Putin gratuliert Trump zum 80. Geburtstag

US-Präsident Donald Trump feiert seinen 80. Geburtstag. Zu den Gratulanten gehört auch Kremlchef Wladimir Putin. Worüber haben sie am Telefon gesprochen?
Trump sei erneut für eine Einstellung der Kampfhandlungen in der Ukraine eingetreten, meldete die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass unter Berufung auf den außenpolitischen Berater des Kremls, Juri Uschakow. In dem Gespräch seien zudem der Iran-Krieg und die bilateralen Beziehungen besprochen worden.
Russland führt seit 2022 einen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Washington drängt beide Seiten seit dem Amtsantritt von Trump zu einem Friedensschluss.
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