„Das geht alles auf Kosten der Konsumenten“

Das Verbrenner-Aus für 2035 wurde aufgeweicht, doch der nächste Schritt in diese Richtung findet schon heuer statt: die Euro-7-Norm. In Kraft tritt sie mit 29. November 2026, und zwar für die Typgenehmigung ganz neuer Autos, ein Jahr später für alle Neuzulassungen. Die Hersteller rechnen damit, dass viele Kunden ihren geplanten Autokauf auf heuer vorziehen – denn es wird wohl nicht billiger