Olympia-Aus! Vanessa Herzog gibt Karriere-Update

Eisschnelllauf LIVE: Gabriel Odor disqualifiziert
Olympia im Ticker
Die Tirolerin Vanessa Herzog hat nach Platz 24 über 1000 m bei den Olympischen Spielen in Mailand die Notbremse gezogen. Die Rückenschmerzen – ein Wirbel drückt nach Bandscheibenvorfall seit langer Zeit genau auf einen Nerv – waren zu groß geworden. Am Mittwoch reiste sie zurück in die Kärntner Heimat – und sprach mit der „Krone“ über ein mögliches Karriereende. . .
„Tom lässt mich gar nichts heben – nicht einmal meinen eigenen Koffer.“ Galgenhumor im Hause Herzog vor der Abreise aus Mailand. Eisschnelllauf-Ass Vanessa musste nach Platz 24 über 1000 m ja den Start über ihre Paradedisziplin 500 m vorzeitig absagen – am Mittwoch ging’s heim nach Ferlach. Die Rückenschmerzen waren einfach zu groß geworden.
