Olympia-Aus! Vanessa Herzog gibt Karriere-Update

Die Tirolerin Vanessa Herzog hat nach Platz 24 über 1000 m bei den Olympischen Spielen in Mailand die Notbremse gezogen. Die Rückenschmerzen – ein Wirbel drückt nach Bandscheibenvorfall seit langer Zeit genau auf einen Nerv – waren zu groß geworden. Am Mittwoch reiste sie zurück in die Kärntner Heimat – und sprach mit der „Krone“ über ein mögliches Karriereende. . .