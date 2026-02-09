Meta soll WhatsApp für KI-Dienste Dritter öffnen

Der US-Tech-Riese Meta verstößt nach einer ersten Einschätzung der EU-Kommission mit Regeln im Bereich der Künstlichen Intelligenz auf seinem Messengerdienst WhatsApp gegen europäisches Wettbewerbsrecht. Meta müsse auf WhatsApp auch KI-Dienste von Konkurrenten zulassen, teilten die EU-Wettbewerbshüter am Montag mit.
Sie drohten Meta zudem mit einstweiligen Maßnahmen zur Sicherung des fairen Wettbewerbs, sollte der US-Konzern sein Verhalten nicht ändern. Hintergrund sei ein Regelwerk, das Meta am 15. Jänner umgesetzt hatte. Es erlaube nur den hauseigenen KI-Assistenten Meta AI auf WhatsApp.
Das Verhalten von Meta berge die Gefahr, dass Wettbewerber daran gehindert werden, in den schnell wachsenden Markt für KI-Assistenten einzutreten oder dort zu expandieren.
Meta hatte demnach im Oktober angekündigt, dass es KI-Anbietern untersagen werde, eine Option in WhatsApp für die Kommunikation mit Kunden zu nutzen, wenn KI der primäre angebotene Dienst sei. Das führe laut EU-Kommission dazu, dass für Nutzerinnen und Nutzer nur Metas eigene KI („Meta AI“) zur Verfügung stehe.
Meta weist Vorwürfe zurück
Meta wies die Vorwürfe zurück. „Es gibt keinen Grund für die EU, in die WhatsApp Business API einzugreifen“, teilte ein Sprecher des Konzerns per E-Mail mit. Die Kommission erklärte ihrerseits, sie wolle mit den Maßnahmen verhindern, dass dem Wettbewerb durch den Tech-Giganten Meta „schwerer und nicht wieder gut zu machender Schaden“ zugefügt werde.
Wie die Brüsseler Wettbewerbshüter den Zugang für Konkurrenten auf dem KI-Markt wiederherstellen würden, blieb zunächst unklar. Meta hat aber ohnehin zunächst das Recht, sich zu verteidigen oder Anpassungen zu treffen – kann das Eingreifen Brüssels also noch abwenden. Die EU-Kommission wacht in der EU über die Einhaltung des Wettbewerbsrechts.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.