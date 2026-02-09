Meta soll WhatsApp für KI-Dienste Dritter öffnen

Meta weist Vorwürfe zurück

Meta wies die Vorwürfe zurück. „Es gibt keinen Grund für die EU, in die WhatsApp Business API einzugreifen“, teilte ein Sprecher des Konzerns per E-Mail mit. Die Kommission erklärte ihrerseits, sie wolle mit den Maßnahmen verhindern, dass dem Wettbewerb durch den Tech-Giganten Meta „schwerer und nicht wieder gut zu machender Schaden“ zugefügt werde.