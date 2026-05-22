Mord in Gersdorf: Erste Ergebnisse nach Obduktion

Nach der entsetzlichen Bluttat in Gersdorf an der Feistritz (Steiermark) wurde der Staatsanwaltschaft ein erstes, mündliches Obduktionsergebnis übermittelt. Dieses bestätigt: Schüsse in den Oberkörper waren das Todesurteil für die 59-jährige Frau.
Schon wieder wurde eine Frau erschossen – und schon wieder steht ihr Ehemann unter dringendem Tatverdacht. In Gersdorf an der Feistritz soll ein 64-Jähriger am Sonntag seine 59-jährige Ehefrau getötet haben. Mit einem Kleinkalibergewehr, das er illegal besessen haben dürfte.
Danach unternahm er mehrere Suizidversuche, der Mann wurde nach seiner Verhaftung auf die Intensivstation gebracht. „Er wurde operiert und ist derzeit noch nicht in der Lage, befragt zu werden“, berichtet Polizeisprecher Fritz Grundnig am Freitag.
Neue Erkenntnisse gab es indes von der Staatsanwaltschaft Graz: Wie Sprecher Christian Kroschl bestätigt, liegt ein erstes, mündliches Obduktionsergebnis vor. „Die Obduktion hat einen gewaltsamen Tod aufgrund von Schüssen ergeben“, sagt Kroschl. Zwei Schüsse dürften die Frau im Oberkörper getroffen haben.
Neuigkeiten gibt es auch zum zweiten Frauenmord, der am selben Tag bekannt wurde. Mittlerweile ist der 27-jährige Steirer, der in Niederösterreich eine 28-jährige Frau erschossen haben soll, in U-Haft. Die beiden hatten sich über Facebook kennengelernt. Dort präsentierte sich der junge Steirer mithilfe von KI-generierten Bildern als erfolgreicher Jungunternehmer und Muskelprotz. Laut seinem Verteidiger ist der 27-jährige Südsteirer umfassend geständig.
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