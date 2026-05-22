Mord in Gersdorf: Erste Ergebnisse nach Obduktion

Neuigkeiten gibt es auch zum zweiten Frauenmord, der am selben Tag bekannt wurde. Mittlerweile ist der 27-jährige Steirer, der in Niederösterreich eine 28-jährige Frau erschossen haben soll, in U-Haft. Die beiden hatten sich über Facebook kennengelernt. Dort präsentierte sich der junge Steirer mithilfe von KI-generierten Bildern als erfolgreicher Jungunternehmer und Muskelprotz. Laut seinem Verteidiger ist der 27-jährige Südsteirer umfassend geständig.