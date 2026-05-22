Bad Vöslau und Fivers starten mit Siegen!

Bad Vöslau und die Fivers Margareten haben im Halbfinale der Handball Liga Austria (HLA) jeweils Siege gefeiert!
Grunddurchgangssieger JAGS Vöslau setzte sich am Freitag zu Hause gegen den SC Ferlach mit 25:23 (17:16) durch und ging in der „Best of Three“-Serie genauso mit 1:0 in Führung wie die Fivers, die bei den BT Füchsen in Bruck an der Mur knapp mit 30:29 (15:14) die Oberhand behielten. Der Siegtreffer gelang Mats Rudnicki in der letzten Spielminute.
Am kommenden Mittwoch haben die Fivers die Gelegenheit, vor heimischer Kulisse in Wien den Final-Einzug zu fixieren. Die Vöslauer sind in Kärnten gefordert.
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