Bad Vöslau und Fivers starten mit Siegen!

Grunddurchgangssieger JAGS Vöslau setzte sich am Freitag zu Hause gegen den SC Ferlach mit 25:23 (17:16) durch und ging in der „Best of Three“-Serie genauso mit 1:0 in Führung wie die Fivers, die bei den BT Füchsen in Bruck an der Mur knapp mit 30:29 (15:14) die Oberhand behielten. Der Siegtreffer gelang Mats Rudnicki in der letzten Spielminute.