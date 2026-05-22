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Linz AG Froschberg gewinnt den Europe Cup!

Sport-Mix
22.05.2026 22:45
-
-(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg haben den Europe Cup gewonnen!

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Das Team setzte sich nach der 1:3-Auswärtsniederlage am Freitagabend im Final-Rückspiel gegen Cagliari erst 3:0 und danach im Golden Match mit 2:1 durch, Britt Eerland sorgte für die Entscheidung.

Triple damit perfekt
Nach dem 25. Meistertitel und dem Erfolg im Cup machten die Oberösterreicherinnen das Triple damit perfekt. Die Europacup-Trophäe gab es auch für Robert Gardos mit seinem spanischen Klub Priego.

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