Linz AG Froschberg gewinnt den Europe Cup!

Die Tischtennis-Frauen von Linz AG Froschberg haben den Europe Cup gewonnen!
Das Team setzte sich nach der 1:3-Auswärtsniederlage am Freitagabend im Final-Rückspiel gegen Cagliari erst 3:0 und danach im Golden Match mit 2:1 durch, Britt Eerland sorgte für die Entscheidung.
Triple damit perfekt
Nach dem 25. Meistertitel und dem Erfolg im Cup machten die Oberösterreicherinnen das Triple damit perfekt. Die Europacup-Trophäe gab es auch für Robert Gardos mit seinem spanischen Klub Priego.
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