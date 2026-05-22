Starpower in Cannes ++ Bewegtes Leben einer Ikone

Superstar Cher wurde diese Woche 80 Jahre alt – ein Anlass, um auf ihr bewegtes Leben zurückzublicken. Außerdem zeigen in Cannes drei Hollywood-Damen, wie sie deutlich jüngere Kolleginnen in den Schatten stellen. Und: Im Wordrap gibt sich Marika Lichter gewohnt schlagfertig. All das präsentiert Sasa Schwarzjirg diese Woche in „Adabei Prime“.
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