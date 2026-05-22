Polizei erschießt Wasserbüffel – und trifft Autos

Tier brach durch die Wand eines Transporters

Freigekommen war der Wasserbüffel wohl durch das Fahrmanöver eines Tiertransports. Ein Mann war mit einem Hänger mit zwei Wasserbüffeln auf der A1 unterwegs gewesen. Auf einmal musste er stark abbremsen. Seine „Fracht“ wurde dabei so stark nach vorn geschleudert, dass eines der Tiere durch die Wand des Transporters brach.