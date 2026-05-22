Wohnmobil ging in Tirol plötzlich in Flammen auf

Gegen 15 Uhr war das Ehepaar mit dem Wohnmobil auf der Seefelder Straße (B177) bergwärts unterwegs, als der 38-jährige Lenker eine Überhitzung des Motors bemerkte. Zunächst legte der Deutsche in einer Fahrbahnausbuchtung am Zirlerberg eine kurze Abkühlpause ein. Danach wendete er das Fahrzeug und stellte es schließlich am Rastplatz in der sogenannten „Linserkurve“ ab.