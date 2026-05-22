Mike Tindall macht sich über Prinz Harry lustig

Der Ex-Profisportler Mike ist mit Zara Tindall, der Cousine von Prinz Harry, verheiratet. Gemeinsam mit seinem Podcast-Kollegen James Haskell trat er auf dem Hay Festival in Powys auf. Als dieser scherzte, Tindall habe sich bei seiner Hochzeit mit Zara keinen Fauxpas geleistet, konterte Mike: „Viele andere haben das deutlich besser hingekriegt als du – zum Beispiel Harry, damals, als er noch lustig war.“