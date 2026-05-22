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Fieser Seitenhieb

Mike Tindall macht sich über Prinz Harry lustig

Royals
22.05.2026 21:00
Zwischen Harry und Mike scheint angespannte Stimmung zu herrschen.
Zwischen Harry und Mike scheint angespannte Stimmung zu herrschen.(Bild: Krone KREATIV)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Mike Tindall hat sich zuletzt zu einigen royalen Seitenhieben hinreißen lassen. In einem Podcast-Gespräch erinnerte sich der ehemalige englische Rugby-Star auch an seine frühere Freundschaft mit Prinz Harry – und ließ kein gutes Haar an ihm.

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Der Ex-Profisportler Mike ist mit Zara Tindall, der Cousine von Prinz Harry, verheiratet. Gemeinsam mit seinem Podcast-Kollegen James Haskell trat er auf dem Hay Festival in Powys auf. Als dieser scherzte, Tindall habe sich bei seiner Hochzeit mit Zara keinen Fauxpas geleistet, konterte Mike: „Viele andere haben das deutlich besser hingekriegt als du – zum Beispiel Harry, damals, als er noch lustig war.“

Von Freundschaft ist nichts mehr zu spüren
Früher bestand zwischen den beiden Männern ein enges Verhältnis. Harry ist sogar der Taufpate von Tindalls Tochter Lena. Doch die einst so enge Freundschaft hat sich in den vergangenen Jahren merklich abgekühlt.

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Grund für das Auseinanderleben der Männer war unter anderem wohl, dass Harry und Meghan ihren Lebensmittelpunkt nach Kalifornien verlagert haben. 

Auch auf royaler Hochzeit nicht erwünscht
Tindalls‘ ist nicht der einzige Seitenhieb, den Harry zuletzt kassierte: Anfang Juni werden Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble (Gloucestershire) heiraten. Nicht auf der Gästeliste stehen Harry und Herzogin Meghan. Dass die beiden nicht eingeladen wurden, soll daran liegen, dass Harry den Kontakt zu seinem Cousin Peter seit Jahren abgebrochen hat. 

Auch Andrew war Thema
Der ehemalige Rugby-Star erwähnte im Laufe des Gesprächs auch mehrmals den ehemaligen Prinzen Andrew. Als sein Podcast-Partner sagte, Mike habe „sein eigenes Schlafzimmer im Buckingham Palace“, erwiderte Tindall: „Allerdings am anderen Ende als Andrew“

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