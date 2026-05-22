Salzburgs Kommunisten ändern ihren Namen

Das junge Team sei mehr als die KPÖ, predigte Kay-Michael Dankl, seit 2024 Salzburgs Vizebürgermeister, immer wieder. Jetzt ist aber Schluss damit. Vom Internetauftritt und von Plakaten ist das „Plus“ bereits verschwunden. Die Kommunisten wollen in ganz Österreich unter gleichem Namen sichtbar sein.