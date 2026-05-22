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Das „Plus“ ist weg

Salzburgs Kommunisten ändern ihren Namen

Salzburg
22.05.2026 20:00
Als Spitzenkandidat fuhr er für die KPÖ Plus Erfolge ein: Salzburgs Vize-Bürgermeister ...
Als Spitzenkandidat fuhr er für die KPÖ Plus Erfolge ein: Salzburgs Vize-Bürgermeister Kay-Michael Dankl(Bild: Markus Tschepp)
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Von Salzburg-Krone

In Salzburg wurden die Kommunisten mit dem Namen „KPÖ Plus“ stark und zogen 2019 in den Gemeinderat der Stadt ein: Jetzt verschwindet der Zusatz „Plus“. Die Partei möchte österreichweit einheitlich auftreten. 

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Das junge Team sei mehr als die KPÖ, predigte Kay-Michael Dankl, seit 2024 Salzburgs Vizebürgermeister, immer wieder. Jetzt ist aber Schluss damit. Vom Internetauftritt und von Plakaten ist das „Plus“ bereits verschwunden. Die Kommunisten wollen in ganz Österreich unter gleichem Namen sichtbar sein.

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