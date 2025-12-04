KI-Chatbot in WhatsApp nun Fall für Kartellwächter

Die EU-Kommission plant einem Medienbericht zufolge eine neue Kartelluntersuchung gegen Meta Platforms. Grund sei die Einführung von KI-Funktionen bei dem Chatdienst WhatsApp.
Das berichtete die Zeitung „Financial Times“ („FT“) am Donnerstag unter Berufung auf zwei mit der Angelegenheit vertraute Personen. Dabei gehe es darum, wie der Konzern seinen KI-Chatbot und virtuellen Assistenten Meta AI seit März 2025 in WhatsApp integriert habe.
Ankündigung in den nächsten Tagen erwartet
Die Brüsseler Behörde werde die Untersuchung voraussichtlich in den kommenden Tagen ankündigen, hieß es in dem Bericht weiter. Von Meta und der EU-Kommission war zunächst keine Stellungnahme erhältlich.
Zuvor hatte die italienische Wettbewerbsaufsicht ihre Ermittlungen gegen Meta wegen des KI-Chatbots bei WhatsApp ausgeweitet. Auslöser waren die neuen Geschäftsbedingungen und die Integration zusätzlicher KI-Funktionen bei dem Messengerdienst.
Der US-Konzern beschränke den Zugang für Drittanbieter und behindere die Entwicklung von Konkurrenzprodukten, erklärte die Behörde Ende November. Die Autorita Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) hatte ihre Ermittlungen im Juli aufgenommen.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.