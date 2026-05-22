Hoff Thorup: „ Die Chancen sind nach wie vor okay“

Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, war beeindruckend. Wir haben die Grundtugenden vom Herbst voll auf den Platz gebracht, aber waren auch mit dem Ball sehr dominant. Es war für mich eine wunderbare Zeit mit einem schönen Heimspiel-Abschied. Jetzt werden wir alles dafür geben, die Saison zu krönen. Der Karlsruher SC ist eine Riesenchance, ein ganz toller Verein, auf den ich große Vorfreude habe. Trotzdem werde ich jetzt noch alle Energiereserven aus mir rausholen, um es mit Ried in den Europacup zu schaffen. Jetzt wird es darum gehen, die Zitrone komplett auszupressen. Die Jungs haben dann eh ein paar Wochen Urlaub. Auf ein Unentschieden zu spielen, kennt die Mannschaft nicht. Wir spielen in Wien auf Sieg.“