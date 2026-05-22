Hoff Thorup: „ Die Chancen sind nach wie vor okay“

Was man nach dem Duell von SV Ried und SK Rapid in den Lagern von Siegern und Besiegten zu sagen hatte, das können Sie HIER nachlesen!
Maximilian Senft (Ried-Trainer): „Die Art und Weise, wie die Mannschaft gespielt hat, war beeindruckend. Wir haben die Grundtugenden vom Herbst voll auf den Platz gebracht, aber waren auch mit dem Ball sehr dominant. Es war für mich eine wunderbare Zeit mit einem schönen Heimspiel-Abschied. Jetzt werden wir alles dafür geben, die Saison zu krönen. Der Karlsruher SC ist eine Riesenchance, ein ganz toller Verein, auf den ich große Vorfreude habe. Trotzdem werde ich jetzt noch alle Energiereserven aus mir rausholen, um es mit Ried in den Europacup zu schaffen. Jetzt wird es darum gehen, die Zitrone komplett auszupressen. Die Jungs haben dann eh ein paar Wochen Urlaub. Auf ein Unentschieden zu spielen, kennt die Mannschaft nicht. Wir spielen in Wien auf Sieg.“
Johannes Hoff Thorup (Rapid-Trainer): „Wir hätten vor dem ersten Gegentor treffen müssen und insgesamt mehr Tore erzielen müssen. Wir haben in der ersten Hälfte zu viele Umschaltmöglichkeiten zugelassen, und Ried war bei Standardsituationen stark. Die Chancen sind nach wie vor okay, wahrscheinlich 50:50. Wir glauben daran, dass wir es schaffen können. Ich bin mit den ersten 20 Minuten nicht zufrieden, obwohl wir da gute Chancen hatten. Wir waren aber zu offen und haben zu viele Standards zugelassen.“
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