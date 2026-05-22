Zukunft von Alaba? Empfehlung von Lothar Matthäus

Abschiedsspiel am Samstag

Wie der spanische Fußball-Rekordmeister am Freitag bekanntgab, wird der im Sommer auslaufende Vertrag des ÖFB-Teamkapitäns nicht verlängert. Alaba kam 2021 ablösefrei vom FC Bayern München zu den „Königlichen“, mit denen er je zweimal die Champions League, die Klub-WM, den europäischen Supercup, die spanische Meisterschaft und den spanischen Supercup sowie einmal den spanischen Cup gewann.