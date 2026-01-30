Elon Musk soll Fusion von SpaceX und xAI erwägen

Elon Musk plant offenbar einen riesigen Zusammenschluss seiner Raumfahrtfirma SpaceX mit dem KI-Start-up xAI. Die beiden Unternehmen führten Gespräche über eine Fusion im Vorfeld eines für dieses Jahr geplanten Börsengangs, erfuhr Reuters von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person sowie aus Einsicht in Firmenunterlagen.
Durch den Deal würden Musks Raketengeschäft, die Starlink-Satelliten, die Social-Media-Plattform X und der KI-Chatbot Grok unter einem Dach vereint. Im Rahmen der Transaktion sollen xAI-Anteile in SpaceX-Aktien getauscht werden. Hierfür seien am 21. Jänner bereits zwei Gesellschaften im US-Staat Nevada gegründet worden. Weder Musk noch die betroffenen Unternehmen wollten sich auf Anfrage zu den Plänen äußern.
Ein Motiv für den Zusammenschluss ist der Plan, Rechenzentren im All zu betreiben, um im Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegen Konkurrenten wie Google und Meta aufzuholen. „Der kostengünstigste Ort für KI wird der Weltraum sein“, hatte Musk vergangene Woche in Davos gesagt. Außerdem könnte die Fusion die Position bei Rüstungsaufträgen stärken.
Billion-Börsengang
Für Musk wäre es nicht die erste Zusammenführung seiner Firmen. Bereits 2025 hatte er die Plattform X in xAI integriert. Auch der Elektroautobauer Tesla ist involviert und hatte erst am Mittwoch eine Investition von zwei Milliarden Dollar in xAI zugesagt. SpaceX wird derzeit mit 800 Milliarden Dollar bewertet, xAI kommt auf 230 Milliarden Dollar. Ein Börsengang des kombinierten Unternehmens könnte eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar erreichen.
