Elon Musk soll Fusion von SpaceX und xAI erwägen

Billion-Börsengang

Für Musk wäre es nicht die erste Zusammenführung seiner Firmen. Bereits 2025 hatte er die Plattform X in xAI integriert. Auch der Elektroautobauer Tesla ist involviert und hatte erst am Mittwoch eine Investition von zwei Milliarden Dollar in xAI zugesagt. SpaceX wird derzeit mit 800 Milliarden Dollar bewertet, xAI kommt auf 230 Milliarden Dollar. Ein Börsengang des kombinierten Unternehmens könnte eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar erreichen.