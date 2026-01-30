Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Rechenzentren im All

Elon Musk soll Fusion von SpaceX und xAI erwägen

Digital
30.01.2026 07:20
Ein Motiv für den Zusammenschluss ist der Plan, Rechenzentren im All zu betreiben.
Ein Motiv für den Zusammenschluss ist der Plan, Rechenzentren im All zu betreiben.(Bild: AP)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Elon Musk plant offenbar einen riesigen Zusammenschluss seiner Raumfahrtfirma SpaceX mit dem KI-Start-up xAI. Die beiden Unternehmen führten Gespräche über eine Fusion im Vorfeld eines für dieses Jahr geplanten Börsengangs, erfuhr Reuters von einer mit der Angelegenheit vertrauten Person sowie aus Einsicht in Firmenunterlagen.

0 Kommentare

Durch den Deal würden Musks Raketengeschäft, die Starlink-Satelliten, die Social-Media-Plattform X und der KI-Chatbot Grok unter einem Dach vereint. Im Rahmen der Transaktion sollen xAI-Anteile in SpaceX-Aktien getauscht werden. Hierfür seien am 21. Jänner bereits zwei Gesellschaften im US-Staat Nevada gegründet worden. Weder Musk noch die betroffenen Unternehmen wollten sich auf Anfrage zu den Plänen äußern.

Lesen Sie auch:
Die Produktion der Modelle S und X soll im kommenden Quartal auslaufen.
Fokus auf Roboter
Tesla stellt Produktion der Modelle S und X ein
29.01.2026

Ein Motiv für den Zusammenschluss ist der Plan, Rechenzentren im All zu betreiben, um im Wettlauf um Künstliche Intelligenz gegen Konkurrenten wie Google und Meta aufzuholen. „Der kostengünstigste Ort für KI wird der Weltraum sein“, hatte Musk vergangene Woche in Davos gesagt. Außerdem könnte die Fusion die Position bei Rüstungsaufträgen stärken.

Billion-Börsengang
Für Musk wäre es nicht die erste Zusammenführung seiner Firmen. Bereits 2025 hatte er die Plattform X in xAI integriert. Auch der Elektroautobauer Tesla ist involviert und hatte erst am Mittwoch eine Investition von zwei Milliarden Dollar in xAI zugesagt. SpaceX wird derzeit mit 800 Milliarden Dollar bewertet, xAI kommt auf 230 Milliarden Dollar. Ein Börsengang des kombinierten Unternehmens könnte eine Bewertung von mehr als einer Billion Dollar erreichen.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Loading
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Auspacken, einschalten – und Bloatware ausmisten, heißt die Devise nach dem Handykauf. Doch es ...
Krone Plus Logo
Das Bloatware-Business
Von wo die Apps kommen, nach denen niemand fragte
Krone Plus Logo
Mit Tastatur und Stift
Matepad 12X im Test: Profi-Tablet zum Sparpreis?
Krone Plus Logo
Erstes „Papier-Handy“
TCL NXTPAPER 60 Ultra im Test: Endlich ein Novum!
„Forbidden Solitaire“
Uralter Windows-Klassiker lehrt Gamer das Fürchten
DJ Ötzi stürmt mit einem 13 Jahre alten Song zum zweiten Mal die Charts – dank TikTok.
Song ist 13 Jahre alt
TikTok katapultiert DJ Ötzi wieder in die Charts!
Newsletter
krone.at
krone.at
Top-3

Gelesen

Salzburg
Gemeinde sucht Lösung für Hirschers Ex-Skifabrik
147.862 mal gelesen
Der leer stehende Skiproduktionsstandort ist der Gemeinde ein Dorn im Auge.
Steiermark
„Nach Olympia beende ich meine Karriere!“
139.071 mal gelesen
Krone Plus Logo
Kristoffersens vier Siege auf der Planai sind Rekord.
Ausland
Dünnes Eis: Drei Brüder (6, 8, 9) sterben in Teich
125.424 mal gelesen
In diesem Teich starben drei Brüder, sie waren erst sechs, acht und neun Jahre alt.
Mehr Digital
Rechenzentren im All
Elon Musk soll Fusion von SpaceX und xAI erwägen
Kurssturz
Verunsicherung: Bitcoin fällt unter 85.000 Dollar
Psychologen warnen:
Gefährlicher Medizin-Trend in den sozialen Medien
Krone Plus Logo
Klage um Lootboxen
Brisantes Urteil: Geld zurück bei FIFA-Videospiel?
Soll schneller gehen
Großbank will Kredite bald von KI prüfen lassen

Produkt Vergleiche

Amazon-Kindle Vergleich
Zum Vergleich
amazon kindle
Apple-iPad Vergleich
Zum Vergleich
apple ipad
Apple-iPhone Vergleich
Zum Vergleich
apple iphone
Apple Macbook Vergleich
Zum Vergleich
apple macbook
Bluetooth Lautsprecher Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
DSL Speedtest
Zum Vergleich
autokredit
Fernseher Vergleich
Zum Vergleich
fernseher
Fritz Repeater Vergleich
Zum Vergleich
fritz repeater
Gaming Laptop Vergleich
Zum Vergleich
gaming laptop
Grafikkarten Vergleich
Zum Vergleich
bluetooth lautsprecher
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf