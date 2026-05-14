Chipssackerl werden wegen Iran-Krieg farblos

Lieferengpass durch Krieg

Denn der Krieg im Iran und die Sperrung der wichtigen Seefahrtsroute Straße von Hormuz bringen die Wirtschaft weltweit ins Wanken. Vor allem bei Öl, Gas & Co. kommt es zu Lieferengpässen. Auch Naphtha, ein aus Erdöl gewonnenes Produkt, wird dadurch knapp – und genau dieser Stoff ist in Kunststoffen sowie bunten Druckfarben enthalten.