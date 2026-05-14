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ÖFB-Legionär Florucz darf über Cup-Titel jubeln

Fußball International
14.05.2026 20:08
Raul Florucz darf sich über den Cup-Titel freuen.
Raul Florucz darf sich über den Cup-Titel freuen.(Bild: GEPA)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Raul Florucz hat mit Union Saint-Gilloise den Titel im belgischen Fußball-Cup gewonnen.

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Der österreichische Internationale kam beim 3:1 nach Verlängerung im Finale gegen Anderlecht am Donnerstag jedoch nicht zum Einsatz. Der ehemalige Sturm-Profi Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez trafen in der Verlängerung des Brüsseler Duells um den Pokal entscheidend.

Saint-Gilloise spielt im Zweikampf mit dem FC Brügge auch um den Titelgewinn in der belgischen Meisterschaft.

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