ÖFB-Legionär Florucz darf über Cup-Titel jubeln

Raul Florucz hat mit Union Saint-Gilloise den Titel im belgischen Fußball-Cup gewonnen.
Der österreichische Internationale kam beim 3:1 nach Verlängerung im Finale gegen Anderlecht am Donnerstag jedoch nicht zum Einsatz. Der ehemalige Sturm-Profi Mohammed Fuseini und Kevin Rodriguez trafen in der Verlängerung des Brüsseler Duells um den Pokal entscheidend.
Saint-Gilloise spielt im Zweikampf mit dem FC Brügge auch um den Titelgewinn in der belgischen Meisterschaft.
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