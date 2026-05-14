Finale! Die Kapfenberger Bulls träumen vom Titel

Mit 17 Punkten (!) Vorsprung ging die Mannschaft von Coach Klym Artamonov, der sich heuer den Titel als „Trainer des Jahres“ gesichert hat, ins dritte Viertel. Die Butter ließen sich die Obersteirer da aber längst nicht mehr vom Brot nehmen. Zu dominant, zu stark, zu überlegen waren die Bulls rund um Topwerfer Quinton Green (24 Punkte) gegenüber den Grazern, denen im Halbfinale letztlich die Grenzen aufgezeigt wurden. So hieß es am Ende: 107:81. Trotz eines überragend aufspielenden Peyton Gerald (26 Punkte) im UBSC-Trikot. Es war eine klare Geschichte, der Sieg von Andrew Jones & Co. war nie auch nur eine Sekunde in Gefahr.