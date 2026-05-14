Nagelsmann setzt Neuer auf vorläufige WM-Liste!

Angebliches Treffen mit Nagelsmann

Der Torwart, der seinen Vertrag bei Bayern München in Kürze wohl um ein weiteres Jahr verlängern wird, könnte durchaus eine weitere WM in Angriff nehmen. Aktuell ist Hoffenheim-Torhüter Oliver Baumann im DFB-Tor gesetzt – allerdings wurden immer wieder Stimmen laut, die ein Neuer-Comeback forderten, wenn sich Deutschland wirklich Chancen auf den Titel machen möchte.