Sinner begeistert gleich zwei Wintersport-Queens

Tennis-Ass Jannik Sinner ist weiter nicht zu stoppen und sorgt selbst bei Wintersport-Stars für Staunen. Biathlon-Queen Dorothea Wierer reiste sogar nach Rom, um ihren Landsmann live zu erleben. Dabei sah sie auch eine emotionale Szene vor Spielbeginn.
Das Spiel gegen den Russen Andrej Rublew wurde für Sinner zur sportlichen Pflichtaufgabe. Auch die Nummer 12 der Tennis-Weltrangliste konnte den Südtiroler in Rom nicht gefährlich werden. Mit 6:2 und 6:4 fixierte er den Einzug ins Halbfinale und holte sich so nebenbei einen weiteren Rekord.
Mit 32 Erfolgen auf 1000er-Niveau en suite ließ er den bisherigen serbischen Rekordhalter Novak Djokovic hinter sich. Eine Leistung, für die er auch gleich Anerkennung von Ski-Queen Lindsey Vonn erhielt. Auf Instagram postete sie eine Story, die auf den Rekord hinweist und kommentierte: „HISTORY MAKER“, ergänzt durch einen Fuchs – als Anspielung auf seinen Spitznamen „The Fox“.
Schöne Szene vor dem Spiel
Doch nicht nur Vonn outet sich als Fan des Südtirolers. Auch seine Landsfrau Dorothea Wierer zeigt sich begeistert vom Tennis-Ass. Nach Ende ihrer beeindruckenden Biathlon-Karriere ließ sie es sich auch nicht nehmen, persönlich nach Rom zu fahren und Sinner dort einmal live beim Spiel zu verfolgen und zu unterstützen.
Dabei sah sie nicht nur eine erneut saubere sportliche Leistung, sondern auch einen jener Momente, die Sinner zum Fan-Liebling machen. Vor Beginn des Spiels durfte ein Ballbub mit ihm zusammen ins Stadion einziehen und erhielt dann sogar noch eine Umarmung von seinem großen Idol. Die Freude war dem Buben anzusehen – und Sinner fliegen weiter die Herzen zu, auch jene von Wintersport-Stars.
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