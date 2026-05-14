Sinner begeistert gleich zwei Wintersport-Queens

Dabei sah sie nicht nur eine erneut saubere sportliche Leistung, sondern auch einen jener Momente, die Sinner zum Fan-Liebling machen. Vor Beginn des Spiels durfte ein Ballbub mit ihm zusammen ins Stadion einziehen und erhielt dann sogar noch eine Umarmung von seinem großen Idol. Die Freude war dem Buben anzusehen – und Sinner fliegen weiter die Herzen zu, auch jene von Wintersport-Stars.