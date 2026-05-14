Vier junge Tiroler gestehen grausame Katzen-Tötung

Jenes brutale Video, das weit über Tirol hinaus für Entsetzen sorgte, hat nun ein Nachspiel: Vier junge Männer erschienen am Donnerstag freiwillig bei der Polizei und gestanden die grausame Tötung einer Katze. Die Beschuldigten zeigten sich laut Exekutive „reumütig“.
In einem verstörenden Handyvideo war zu sehen, wie mehrere Männer in Tirol eine kleine Katze zunächst mit einem Bolzenschussgerät töten wollten. Als das schwer verletzte Tier danach noch lebte und zuckte, drosch einer der Beteiligten mit einer Schneeschaufel auf die Katze ein – begleitet von Gelächter und geschmacklosen Kommentaren.
Zwei Jugendliche erstatteten Anzeige
Ins Rollen gebracht wurden die Ermittlungen durch zwei Jugendliche aus dem Bezirk Kitzbühel. Sie hatten das Video am 2. Mai über einen Messengerdienst erhalten und sofort Anzeige bei der Polizei in Fieberbrunn erstattet. Die Beamten sicherten das belastende Material und starteten umfangreiche Ermittlungen.
So etwas darf nicht ungestraft bleiben!
Eine Frau in den sozialen Medien
Diese führten schließlich zu vier Österreichern im Alter zwischen 16 und 24 Jahren. Laut Polizei soll sich die Tat bereits am 30. April auf einem Schotterplatz in Brixen im Thale abgespielt haben.
Geständnis abgelegt
Am Donnerstag erschienen die vier bereits namentlich bekannten Verdächtigen schließlich von sich aus bei der Polizeiinspektion in Westendorf. „Im Zuge der folgenden Befragung zeigten sie sich geständig und reumütig“, heißt es seitens der Exekutive.
Motive für Tat noch unklar
Die jungen Männer werden nun wegen des Verdachts der Tierquälerei bei der Staatsanwaltschaft Innsbruck angezeigt. Weitere Details zu möglichen Motiven sind vorerst nicht bekannt.
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