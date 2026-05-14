Irans Auswahl wie Kriegshelden verabschiedet

Präsentiert wurde zudem eine neue Hymne für das Team, die eher an Kriegsrhetorik erinnerte als an Fußball. Und unklar ist weiterhin, ob alle Spieler, Trainer und vor allem die Verbandsfunktionäre ein US‐Visum erhalten. Mehreren Teammitgliedern wird eine Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden vorgeworfen. Die Revolutionsgarden stehen in den USA auf der Terrorliste. Jeder, der mit ihnen in Verbindung gebracht wird, könnte abgewiesen werden. Besonders Verbandschef Tadsch, selbst ehemaliges Mitglied, dürfte voraussichtlich kein Visum bekommen.