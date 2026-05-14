Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Vor Fußball-WM

Irans Auswahl wie Kriegshelden verabschiedet

FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.05.2026 23:00
Ein teils martialischer Abschied für Irans WM-Auswahl in Teheran.
Ein teils martialischer Abschied für Irans WM-Auswahl in Teheran.(Bild: EPA/ABEDIN TAHERKENAREH)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Mit kämpferischen und teils auch martialischen Botschaften ist die iranische Fußball-Nationalmannschaft bei ihrer Abreise ins WM‐Trainingslager in die Türkei verabschiedet worden. „Wir wollen, dass ihr mit Einsatz und Entschlossenheit die Würde Irans bei der WM repräsentiert, und dabei habt ihr unsere volle Rückendeckung“, sagte Präsident Massud Peseschkian laut Staatssender Irib beim Treffen mit Spielern und Trainerstab in Teheran.

0 Kommentare

Im Anschluss folgte eine große Verabschiedung auf dem Revolutionsplatz im Zentrum der Hauptstadt, die auch im Staatssender live übertragen wurde. Doch bei der staatlichen Zeremonie mit ausgewählten Fans ging es weniger um Fußball als um den Widerstand gegen den Kriegsgegner USA. Die derzeitige Waffenruhe in dem militärischen Konflikt gilt als fragil. „Bei der WM werdet ihr den Iran als Teil der Widerstandsfront und als Kriegshelden des Obersten Führers vertreten“, erklärte Verbandschef Mehdi Tadsch.

Präsentiert wurde zudem eine neue Hymne für das Team, die eher an Kriegsrhetorik erinnerte als an Fußball. Und unklar ist weiterhin, ob alle Spieler, Trainer und vor allem die Verbandsfunktionäre ein US‐Visum erhalten. Mehreren Teammitgliedern wird eine Zusammenarbeit mit den Revolutionsgarden vorgeworfen. Die Revolutionsgarden stehen in den USA auf der Terrorliste. Jeder, der mit ihnen in Verbindung gebracht wird, könnte abgewiesen werden. Besonders Verbandschef Tadsch, selbst ehemaliges Mitglied, dürfte voraussichtlich kein Visum bekommen.

Schwierige Vorbereitung, kaum Gegner
Auch sportlich läuft es nicht rund. Wegen des Krieges und der brüchigen Waffenruhe konnte das Team im Trainingslager in Teheran kein einziges Testspiel bestreiten. Trainer Amir Ghalenoei war gezwungen, die Mannschaft dreimal intern als A- und B-Team gegeneinander spielen zu lassen. Im Trainingslager in Antalya soll kommende Woche ein Testspiel stattfinden – gegen Gambia, die Nummer 116 der FIFA‐Weltrangliste.

Zahlreiche Menschen bei der Verabschiedung der Fußball-Nationalmannschaft des Iran.
Zahlreiche Menschen bei der Verabschiedung der Fußball-Nationalmannschaft des Iran.(Bild: AP/Vahid Salemi)

Die WM-Endrunde in den USA, Kanada und Mexiko beginnt am 11. Juni. Die Iraner treffen in der Gruppenphase in den USA auf Neuseeland, Belgien und Ägypten.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
14.05.2026 23:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
147.057 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
143.641 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Tirol
Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“
108.378 mal gelesen
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
792 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr FIFA WM 2026 - Fußball-WM in Nordamerika
Vor Fußball-WM
Irans Auswahl wie Kriegshelden verabschiedet
Deschamps verkündet
Offiziell! Frankreich-Kader für die WM steht fest
Über WM 2026 hinaus
Brasilien verkündet Vertragsnews zu Ancelotti
Großes DFB-Comeback?
Nagelsmann setzt Neuer auf vorläufige WM-Liste!
Sport Tv Logo
WM-Teams, Gruppe H
Dank des „Verrückten“ einer der Geheimfavoriten

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf