WAC-Coach Silberberger spricht über Kaderplanung

Der Klassenerhalt ist geschafft – jetzt besteht noch die Chance auf Europa. Im Hintergrund fängt der WAC aber schon mit der Kaderplanung an. Coach Thomas Silberberger geht neben Schöpf von einem weiteren Abgang aus, spricht über Angebote, Spieler von WSG Tirol und die Zukunft seiner Trainer-Assistenten. Zwei Verabschiedungen steigen am Samstag – Ex-Austrianer bleibt heißer Trainerkandidat.
Die Bundesliga-Saison ist noch nicht vorbei – doch die Gerüchteküche brodelt bereits immens im Lavanttal. . .
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