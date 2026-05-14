Offiziell! Frankreich-Kader für die WM steht fest

Mit Désiré Doué, Rayan Cherki und Maghnes Akliouche sind im französischen Angriff weitere Hochkaräter dabei. Einziger Neuling in der Équipe Tricolore ist Lens-Torhüter Robin Risser. Frankreich ist aktuell die Nummer eins der FIFA-Weltrangliste und trifft in der Gruppe I auf Senegal, den Irak und Norwegen. Der Mitfavorit will nach 1998 und 2018 seinen dritten WM-Titel holen. Vor vier Jahren scheiterten die Franzosen im Finale im Elfmeterschießen an Argentinien.