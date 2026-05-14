Zehntausende Israelis bei Flaggenmarsch

Polizeiminister provoziert auf dem Tempelberg

Israels rechtsextremer Polizeiminister Itamar Ben-Gvir schwenkte unterdes auf dem Tempelberg eine israelische Flagge. „Der Tempelberg ist in unseren Händen“, schrieb er auf der Plattform X. Es ist nicht das erste Mal, dass der Minister vor Ort provoziert, immer wieder betet er auch dort. Laut einer Vereinbarung mit den muslimischen Behörden dürfen Juden die Anlage besuchen, dort aber nicht beten.