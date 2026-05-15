Fußball-Hammer! Neuer Name und neue Heimat für BSK

Reiter sieht eine „Win-win-Situation“ für beide Seiten

Der Ball liegt jetzt beim Salzburger Fußballverband, der die ganze Sache absegnen muss. Das Sportzentrum Nord im Stadtteil Liefering ist aber nur einer von zwei Spielorten, die Reiter und Co. als Spielstätten für die kommende Saison angaben. Sie reichten auch den Sportplatz Bischofshofen ein. Obwohl dort, wie berichtet, mit 1. Juli der Skiclub – nach dem klaren Sieg bei der Abstimmung der Gemeindevertreter vor drei Wochen – einzieht, dieser mittlerweile auch die offizielle schriftliche Erlaubnis der Stadt hat.