Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Bei seinem Comeback

Wirbel um Mbappe: Von Fans gnadenlos ausgepfiffen!

Fußball International
14.05.2026 23:15
Schon beim Aufwärmen schlug Kylian Mbappe die Ablehnung der eigenen Fans entgegen.
Schon beim Aufwärmen schlug Kylian Mbappe die Ablehnung der eigenen Fans entgegen.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Aufregung beim Comeback von Kylian Mbappe bei Real Madrid. Nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Real Oviedo wurde der Franzose gnadenlos von den eigenen Fans ausgepfiffen. Sie werfen dem Superstar vor, den Verein in einer schweren Phase nicht ausreichend zu unterstützen. 

0 Kommentare

Aufgrund einer Verletzung fiel der Offensivspieler zuletzt aus. Anstatt in der finalen Phase der Saison, inmitten einer schwierigen sportlichen Phase, dennoch bei seinen Teamkollegen zu sein, machte er zuletzt mit seiner Freundin einen Ausflug nach Italien. Das kam bei Teamkollegen und Fans nicht gut an. 

Lesen Sie auch:
Kylian Mbappe 
Fan-Petition gegen ihn
Bei Real isoliert? Mbappe reagiert auf Gerüchte
06.05.2026
Ansage gegen RN
Mbappe warnt: „Weiß, welche Folgen es haben kann!“
14.05.2026

Von den Anhängern gibt es den Vorwurf, Mbappe würde sich nicht ausreichend mit dem Verein identifizieren und für Real keinen ausreichenden Einsatz zeigen. Der Ausflug nach Sardinien gilt für sie als Beispiel für die mangelhafte Einstellung des Franzosen. Das Tischtuch zwischen Fans und Mbappe scheint zerschnitten zu sein. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend im Spiel gegen Schlusslicht Oviedo.

Sogar Petition gestartet
Obwohl Mbappe sportlich durchaus immer wieder zu überzeugen wusste, wurde er schon beim Aufwärmen von den eigenen Fans ausgebuht. Bei seinem Comeback war schließlich ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert von den Rängen zu hören. Bei jedem Ballkontakt des Stürmers wurde er gnadenlos ausgepfiffen. 

Die Real-Fans hatten zuletzt sogar eine Petition gegen den Offensivspieler gestartet. Die Petition „Mbappe out“ hat innerhalb kürzester Zeit Millionen Unterschriften gesammelt. Mal sehen, ob sich das Verhältnis zwischen Fans und Spieler nochmal reparieren lässt. 

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Fußball International
14.05.2026 23:15
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Society International
10 Finalisten, Israel-Störer & singende Swarovski!
147.726 mal gelesen
Victoria Swarovski begeisterte im „Guckloch“-Kleid und überraschte mit ihrem Gesangstalent. Am ...
Ski Nordisch
„Liebe Freunde“: Rätsel um Skisprung-Ikone Innauer
145.241 mal gelesen
Toni Innauer zieht sich aus den sozialen Medien zurück.
Tirol
Kind völlig verwahrlost: Dorf in „Schockstarre“
109.181 mal gelesen
Die Eltern des Mädchens meldeten sich letztlich selbst bei einer Polizeiinspektion (Symbolbild).
Wirtschaft
Schock-Aussage lässt heimische Zulieferer zittern
974 mal kommentiert
VW und andere kämpfen mit dem Umstieg auf E-Mobilität und dem schwächelnden Absatz, viele ...
Innenpolitik
Ein neuer, schwerer Sündenfall der Regierung
837 mal kommentiert
Der Poker um den neuen Generaldirektor soll bereits entschieden sein – aber nicht im ...
Innenpolitik
Aus für Steuerprivilegien ukrainischer Fahrzeuge!
792 mal kommentiert
Ukrainische Fahrzeuge waren bisher von der NOVA sowie von der Pickerlüberprüfung befreit. Damit ...
Mehr Fußball International
Alaba spielte durch
Real Madrid holt Pflichtsieg gegen Real Oviedo
Bei seinem Comeback
Wirbel um Mbappe: Von Fans gnadenlos ausgepfiffen!
Vor Fußball-WM
Irans Auswahl wie Kriegshelden verabschiedet
Deschamps verkündet
Offiziell! Frankreich-Kader für die WM steht fest
Über WM 2026 hinaus
Brasilien verkündet Vertragsnews zu Ancelotti
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake

Vorteilswelt

Alle Anzeigen

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf