Wirbel um Mbappe: Von Fans gnadenlos ausgepfiffen!

Aufregung beim Comeback von Kylian Mbappe bei Real Madrid. Nach seiner Einwechslung im Spiel gegen Real Oviedo wurde der Franzose gnadenlos von den eigenen Fans ausgepfiffen. Sie werfen dem Superstar vor, den Verein in einer schweren Phase nicht ausreichend zu unterstützen.
Aufgrund einer Verletzung fiel der Offensivspieler zuletzt aus. Anstatt in der finalen Phase der Saison, inmitten einer schwierigen sportlichen Phase, dennoch bei seinen Teamkollegen zu sein, machte er zuletzt mit seiner Freundin einen Ausflug nach Italien. Das kam bei Teamkollegen und Fans nicht gut an.
Von den Anhängern gibt es den Vorwurf, Mbappe würde sich nicht ausreichend mit dem Verein identifizieren und für Real keinen ausreichenden Einsatz zeigen. Der Ausflug nach Sardinien gilt für sie als Beispiel für die mangelhafte Einstellung des Franzosen. Das Tischtuch zwischen Fans und Mbappe scheint zerschnitten zu sein. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend im Spiel gegen Schlusslicht Oviedo.
Sogar Petition gestartet
Obwohl Mbappe sportlich durchaus immer wieder zu überzeugen wusste, wurde er schon beim Aufwärmen von den eigenen Fans ausgebuht. Bei seinem Comeback war schließlich ein ohrenbetäubendes Pfeifkonzert von den Rängen zu hören. Bei jedem Ballkontakt des Stürmers wurde er gnadenlos ausgepfiffen.
Die Real-Fans hatten zuletzt sogar eine Petition gegen den Offensivspieler gestartet. Die Petition „Mbappe out“ hat innerhalb kürzester Zeit Millionen Unterschriften gesammelt. Mal sehen, ob sich das Verhältnis zwischen Fans und Spieler nochmal reparieren lässt.
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