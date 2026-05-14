Wirbel um Mbappe: Von Fans gnadenlos ausgepfiffen!

Von den Anhängern gibt es den Vorwurf, Mbappe würde sich nicht ausreichend mit dem Verein identifizieren und für Real keinen ausreichenden Einsatz zeigen. Der Ausflug nach Sardinien gilt für sie als Beispiel für die mangelhafte Einstellung des Franzosen. Das Tischtuch zwischen Fans und Mbappe scheint zerschnitten zu sein. Das zeigte sich auch am Donnerstagabend im Spiel gegen Schlusslicht Oviedo.