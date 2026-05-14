Brasilien verkündet Vertragsnews zu Ancelotti

Verbandschef Samir Xaud sprach von einem „historischen Tag“ für Brasilien, wie das Nachrichtenportal Globo Esporte berichtete. In bisher acht Spielen als Coach der Brasilianer verbuchte Ancelotti vier Siege, zwei Unentschieden und zwei Niederlagen. In der WM-Endrunde in diesem Sommer treffen die Südamerikaner auf Marokko, Haiti und Schottland. Brasilien ist mit fünf WM-Titeln die erfolgreichste Nationalmannschaft.