Fall in Linz: Wann Ärzte und Spitäler haften

Fälle wie zuletzt der jener Frau in Oberösterreich, der – wie berichtet – die Gebärmutter und ein Eierstock entfernt worden sind, obwohl sie gesund war, machen betroffen. Schnell ereilt einen in solchen Situationen das Gefühl, alleingelassen zu sein und nichts dagegen ausrichten zu können. Doch ganz so ist es nicht: Patienten haben Rechte, Ärzte auch Pflichten.