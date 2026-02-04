Steiermark: Gesunder Frau Teil der Lunge entfernt

Nach dem dramatischen Fall in OÖ soll es laut eines Berichts in einem Spital in der Steiermark einen ähnlichen Vorfall gegeben haben. Einer 48-Jährigen wurde nach einer schweren Fehldiagnose ein Teil ihrer Lunge entfernt – obwohl sie nie an Krebs erkrankt war.
Bereits im September 2024 war die Frau laut Servus.tv mit Fieber, Schüttelfrost und starker Schwäche ins LKH Graz gekommen. Untersuchungen zeigten zwar Entzündungen, aber keinen Tumor. Dennoch wurde eine Gewebeprobe entnommen. Der Befund lautete später: Adenokarzinom – Lungenkrebs.
Vermeintlicher Tumor
Die Ärzte rieten zu einer raschen Operation in der Privatklinik. Kurz darauf wurde ihr der vermeintliche Tumor dann entfernt. Erst nach dem Eingriff stellte sich dann jedoch heraus, dass die Patientin völlig gesund war. Denn ein Krebsleiden lag in Wirklichkeit nie vor.
Gravierende Folgen
Die Folgen für die Frau sind gravierend. Sie leidet heute unter einer großen Narbe mit Taubheitsgefühlen, eingeschränkter Belastbarkeit und schweren Angstzuständen. Aus Angst vor dem Tod hatte sie vor der Operation sogar Abschiedsbriefe an ihre Familie geschrieben.
Der Fall erinnert an den letzten Bericht aus Oberösterreich. Dabei wurde bei einer 30-jährigen Frau die Gebärmutter vollständig entfernt, obwohl sie kerngesund war.
