80% wünschen sich Pflege in eigenen vier Wänden

24-Stunden-Betreuung – für viele Familien in Österreich die letzte Möglichkeit, Angehörige zu Hause zu versorgen. Doch das System steht massiv unter Druck: Personalmangel, hohe Kosten und immer mehr pflegebedürftige Menschen. Wie groß ist die Krise wirklich und was muss sich jetzt ändern? Bei Tanja Pfaffeneder im „Club 3“ sprechen Roland Wallner (Hilfswerk Österreich), Karin Hamminger (ÖBAP) und Elwira Sebera (Malteser Care) darüber.