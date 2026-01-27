Ärzte-Pfusch: „Haben mich lebenslang beschädigt“

Am 16. September, 7.30 Uhr, wird Wolle schließlich erneut in die Kepler-Klinik bestellt. Drei Professoren – Peter Oppelt, der Leiter der Gynäkologie, Rupert Langer, der Chef der Pathologie und Karl Heinz Stadlbauer, der ärztliche Direktor der Uniklinik – teilen ihr mit: Sie sei gesund. Mehr noch: sie sei immer gesund gewesen. Es habe eine „Komplikation“ bei der pathologischen Begutachtung gegeben. Weitere Erklärungen bleiben aus. Man überreicht eine Visitenkarte, übergibt ein Informationsblatt der Patientenvertretung des Landes Oberösterreich und weist Wolle darauf hin, dass ihre Krankenakte nur über einen Rechtsanwalt angefordert werden könne. „Ich dachte, mich trifft der Schlag“, sagt Katharina Wolle. „Du gehst hin und vertraust diesen Personen. Und sie kommunizieren das, als würde es um ein Stück Brot gehen.“