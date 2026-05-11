KAC besetzt Co-Trainerposten aus eigenen Reihen

Der KAC ist auf der Suche nach einem neuen Co-Trainer an der Seite von Kirk Furey fündig geworden – in den eigenen Reihen. Christoph Brandner (xx) wird ab nächster Saison das Amt von David Fischer beerben, der dieses ja freiwillig zurücklegte. Brandner holte mit dem KAC drei Meistertitel (2000, 2001, 2009) und erzielte als Stürmer in 416 Partien (1996 – 2000 und 2008 – 2012) für die Rotjacken 181 Tore.