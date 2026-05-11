Eurofighter-Alarmstart wegen U.S. Air Force

Montagmittag ist ein Eurofighter-Alarmstart ausgelöst worden. Zwei Flugzeuge der U.S. Air Force hätten Österreich überflogen, teilte Bundesheer-Sprecher Michael Bauer auf der Plattform X mit.
Der Alarmstart sei um 12.31 Uhr ausgelöst worden. Dabei sei es darum gegangen, die Flugzeuge zu identifizieren, schrieb er weiter. Es habe sich um zwei PC12-Maschinen gehandelt. PC12 sind typischerweise in zivilen Farben lackiert. Sie evakuieren und versorgen Spezialeinheiten im Einsatzgebiet, führen Überwachungs- und Aufklärungsoperationen durch.
Diese Maschinen haben meist eine Besatzung von zwei Personen, können aber auch von einer einzelnen Pilotin beziehungsweise einem einzelnen Piloten geflogen werden. Das Flugzeug ist mit einem Wetterradar und hoch entwickelter Navigations- und Kommunikationstechnik ausgestattet.
Hier sehen Sie das Posting von Bundesheer-Sprecher Michael Bauer:
Ein Eurofighter-Alarmstart wird grundsätzlich ausgelöst, wenn ein Luftfahrzeug den österreichischen Luftraum betritt oder überqueren will, ohne vorher Funkkontakt aufzunehmen oder sich zu identifizieren. Eine mögliche Ursache kann schlicht sein, dass die Pilotin oder der Pilot vergessen hat, das Funkgerät einzuschalten. In einigen Fällen handelt es sich um technische Ausfälle oder medizinische Notfälle an Bord. Tatsächliche Sicherheitsvorfälle kommen sehr selten vor. Jeder einzelne dieser Überflüge wird geprüft, bewertet und entweder genehmigt oder abgewiesen.
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