Eurofighter-Alarmstart wegen U.S. Air Force

Ein Eurofighter-Alarmstart wird grundsätzlich ausgelöst, wenn ein Luftfahrzeug den österreichischen Luftraum betritt oder überqueren will, ohne vorher Funkkontakt aufzunehmen oder sich zu identifizieren. Eine mögliche Ursache kann schlicht sein, dass die Pilotin oder der Pilot vergessen hat, das Funkgerät einzuschalten. In einigen Fällen handelt es sich um technische Ausfälle oder medizinische Notfälle an Bord. Tatsächliche Sicherheitsvorfälle kommen sehr selten vor. Jeder einzelne dieser Überflüge wird geprüft, bewertet und entweder genehmigt oder abgewiesen.