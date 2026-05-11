Lange Tradition: 120 Jahre Junghengstaufzucht

Die Noriker-, Haflingerzucht über dem Ossiacher See besteht seit 1906. Die Junghengstaufzucht feierte nun ihr 120. Jubiläum. Die Arbeit der Züchter verbindet Fachwissen, Leidenschaft und Verantwortung.
Derzeit genießen rund 20 Junghengste der Rasse Noriker und Haflinger die frische Luft und saftigen Weideflächen – zehn der insgesamt 204 Hektar der Anlage – am Ossiacher Tauern. Im September 1906 begann hier die Aufzucht von Junghengsten.
Gelebte Tradition und Modernisierung
„120 Jahre Hengstaufzucht – das ist nicht nur ein beeindruckendes Jubiläum, sondern auch ein starkes Zeichen für Kontinuität, Qualität und gelebte Tradition in der Kärntner Pferdezucht“, betonte Landesvize Martin Gruber bei der Jubiläumsfeier.
„Die Arbeit der Züchterinnen und Züchter verdient großen Respekt, denn sie verbinden Fachwissen, Leidenschaft und Verantwortung für das Tier.“
Damit für die Arbeit auch die Strukturen passen, wurde der Aufzuchthof in den vergangenen zwei Jahren um rund 100.000 Euro modernisiert. Die Mittel dafür kamen vom Agrarreferat des Landes und von der Landwirtschaftskammer.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.