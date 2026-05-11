Positiver Blick in Zukunft nach dem Heimtriumph

Da triumphierte Florian Zimmer im Finale gegen Dominik Dujka (Tch) mit 7:5, 6:2. „Der Turniersieg ist ziemlich unerwartet, aber darüber kann ich mich nicht beschweren“, lächelte der als Nummer sechs gesetzte 17-Jährige aus Brunn am Gebirge, der wie Nico Hipfl 2024 oder früher Alex Antonitsch, Gilbert Schaller und Stefan Koubek jubeln durfte. „Es war mein Kindheitstraum, hier einmal zu gewinnen. Die Turnierleitung liefert einen sehr guten Job – schön, da zu spielen.“ Das Lob ging an Peter Aschauer und Stefanits, der betonte: „Florian hat sich von Spiel zu Spiel gesteigert, auch gegen sehr starke Gegner gewonnen. Er kann in größere Fußstapfen treten.“