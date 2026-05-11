Trotz „Haushaltsdisziplin“: Landesschulden steigen

Die Konjunktur schwächelt, der Wirtschaftsmotor will aufgrund der anhaltenden Krisen einfach nicht in Fahrt kommen, und „das schlägt sich auch in unserem Budget nieder“, erklärt Finanzlandesrätin Gaby Schaunig. Daher verzeichnete das Land Kärnten 2025 auch eine Neuverschuldung von insgesamt 300 Millionen Euro. „Das ist ein Ergebnis, das leider keinen Schuldenabbau beinhaltet, aber es ist deutlich weniger, als wir im Voranschlag hatten.“ Immerhin sei man von einer Verschuldung in Höhe von knapp 400 Millionen Euro ausgegangen.