Sonnenschirm-Dieb auf frischer Tat ertappt

Mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt

Während der Verfolgung soll der 55-Jährige mehrere Gegenstände weggeworfen haben. Dabei handelte es sich laut Ermittlern um mutmaßliches Tatwerkzeug sowie Diebesgut. Auch ein Sonnenschirm, der zuvor aus einem Garten gestohlen worden sein soll, wurde in der Gasse gefunden und sichergestellt.