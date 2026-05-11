Sonnenschirm-Dieb auf frischer Tat ertappt

Kurioser Einsatz in Wien-Floridsdorf: Ein 55-Jähriger soll in der Nacht auf Sonntag einen Sonnenschirm aus einem Garten gestohlen haben. Als die Polizei eintraf, ergriff der Mann die Flucht – weit kam er jedoch nicht.
Laut Polizei wurde der Mann gegen 3.45 Uhr im Bereich Jedlesee beobachtet, wie er mit einem Schraubenzieher bei einem Grundstück versucht hatte einzubrechen. Als die Beamten eintrafen, ergriff der Verdächtige sofort die Flucht.
Mutmaßliches Tatwerkzeug sichergestellt
Während der Verfolgung soll der 55-Jährige mehrere Gegenstände weggeworfen haben. Dabei handelte es sich laut Ermittlern um mutmaßliches Tatwerkzeug sowie Diebesgut. Auch ein Sonnenschirm, der zuvor aus einem Garten gestohlen worden sein soll, wurde in der Gasse gefunden und sichergestellt.
Der Mann zeigte sich nicht geständig. Er wurde wegen des Verdachts des versuchten Einbruchsdiebstahls in eine Justizanstalt gebracht.
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