„Ich wurde belogen“: Cancelo rechnet mit Klub ab

João Cancelo rechnet mit seinem ehemaligen Klub Al-Hilal ab! Nach dem Sieg im Clásico gegen Real Madrid und dem Gewinn der Meisterschaft sprach der Portugiese Klartext. „Jemand bei Al-Hilal hat mich belogen!“
Mit einem 2:0 gegen Real Madrid fixierte Barcelona am Sonntag den 29. Meistertitel der Klubgeschichte. Marcus Rashford traf per Traum-Freistoß, Ferran Torres legte wenig später nach.
„Sie haben mir gesagt, ...“
Mitten in die Meisterfeier mischte sich allerdings auch Frust bei João Cancelo. Der Portugiese war im Jänner von Al Hilal auf Leihbasis nach Barcelona gewechselt. Sein Vertrag in Saudi-Arabien läuft noch bis 2027. Nach dem Clásico sagte Cancelo bei „DAZN“: „Jemand bei Al Hilal hat mich belogen. Sie haben mir gesagt, ich würde in den Kader der saudischen Liga aufgenommen, aber dann wurde ich ausgeschlossen.“
Eine Rückkehr nach Saudi-Arabien scheint damit zunehmend unwahrscheinlich. Über seine aktuelle Situation sagte der 31-Jährige: „Ich habe beschlossen, nach vorne zu schauen, ich bin hier, ich habe einen Titel bei Barcelona gewonnen, ich bin glücklich.“
In dieser Saison lief Cancelo insgesamt 20 Mal für die Katalanen auf und steuerte dabei ein Tor sowie vier Vorlagen bei.
Cancelo schrieb mit Meistertitel Geschichte
Cancelos Zukunft bleibt offen. Medienberichten zufolge besitzt Barcelona keine Kaufoption für den Verteidiger. Sportlich schrieb Cancelo mit dem Titelgewinn jedenfalls Geschichte. Der Portugiese ist nun der erste Spieler überhaupt, der in vier der fünf europäischen Topligen Meister wurde. Zuvor holte er Titel mit Juventus, mit Manchester City sowie mit dem FC Bayern. Nun kam auch die Meisterschaft mit Barcelona hinzu.
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