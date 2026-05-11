„Ich wurde belogen“: Cancelo rechnet mit Klub ab

„Sie haben mir gesagt, ...“

Mitten in die Meisterfeier mischte sich allerdings auch Frust bei João Cancelo. Der Portugiese war im Jänner von Al Hilal auf Leihbasis nach Barcelona gewechselt. Sein Vertrag in Saudi-Arabien läuft noch bis 2027. Nach dem Clásico sagte Cancelo bei „DAZN“: „Jemand bei Al Hilal hat mich belogen. Sie haben mir gesagt, ich würde in den Kader der saudischen Liga aufgenommen, aber dann wurde ich ausgeschlossen.“