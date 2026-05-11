Nun fix: Meistertrainer gab den 99ers das Ja-Wort!

Was die „Krone“ bereits Sonntagabend als erstes Medium angekündigt hatte, ist seit Montagmittag fix: Dan Lacroix verlängerte bei Eishockey-Meister 99ers seinen Vertrag um ein weiteres Jahr. Und mit Assistent Nate DiCasmirro sowie Goalie-Coach Andreas Eriksson bleibt das komplette Trainer-Trio für die kommende Saison unverändert.
Als „historische Reise für den Verein und die ganze Stadt“ hatte Dan Lacroix den Titelgewinn mit den 99ers bezeichnet. Doch er weiß auch, dass mit der gewonnen Meisterschaft die Erwartungen ein neues Level erreiche werden. Dass es für den Kanadier einige Angebote, darunter soll auch der deutsche Meister Eisbären Berlin gewesen sein, gab, ist auch kein Geheimnis. Doch Präsident Herbert Jerich konnte den Trainer von einem Verbleib für eine weitere Saison überzeugen.
„Es ist für mich wirklich eine Ehre und ein Privileg, auch in der kommenden Saison wieder an der Bande zu stehen. Wir haben schon viel Gutes aufgebaut. An unseren Zielen ändert sich dennoch nichts: jeden Abend auf höchstem Niveau zu spielen und eine Siegermentalität weiterzuentwickeln, auf die unsere Fans stolz sein können“, sagte Lacroix in einer Aussendung des Vereins. „Ich freue mich schon heute, im August wieder mit der Mannschaft aufs Eis zu gehen und euch alle bald im Bunker zu sehen. Packen wir‘s an!“
Ich freue mich schon heute, im August wieder mit der Mannschaft aufs Eis zu gehen und euch alle bald im Bunker zu sehen. Packen wir‘s an!
99ers-Trainer Dan Lacroix
Auch Sportdirektor Philipp Pinter ist hocherfreut, dass sein Trainer den 99ers das Ja-Wort gegeben hat. „Das ist wieder ein großartiger Tag für die Graz99ers, dass sich Dan Lacroix entschlossen hat, ein weiteres Jahr bei uns zu bleiben und den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Auch ihn hat beeindruckt, was für eine Euphorie in Graz entstanden ist. Jetzt gilt es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formieren. Alle sind sehr, sehr motiviert, dass wir weiterhin auf einem hohen Level spielen werden und dass es weiter nach oben geht. Mit seiner fachlichen Kompetenz einerseits, vor allem aber als Mensch ist Dan Lacroix ein unglaublicher Mehrwert für uns alle.“
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