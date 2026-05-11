Nun fix: Meistertrainer gab den 99ers das Ja-Wort!

Auch Sportdirektor Philipp Pinter ist hocherfreut, dass sein Trainer den 99ers das Ja-Wort gegeben hat. „Das ist wieder ein großartiger Tag für die Graz99ers, dass sich Dan Lacroix entschlossen hat, ein weiteres Jahr bei uns zu bleiben und den eingeschlagenen Weg fortzuführen. Auch ihn hat beeindruckt, was für eine Euphorie in Graz entstanden ist. Jetzt gilt es, eine schlagkräftige Mannschaft zu formieren. Alle sind sehr, sehr motiviert, dass wir weiterhin auf einem hohen Level spielen werden und dass es weiter nach oben geht. Mit seiner fachlichen Kompetenz einerseits, vor allem aber als Mensch ist Dan Lacroix ein unglaublicher Mehrwert für uns alle.“