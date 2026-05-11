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Notwehr & Zivilcourage: Kennen Sie Ihre Rechte?

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11.05.2026 14:05
Was würden Sie tun, wenn Sie auf Ihrem Grundstück einem Einbrecher begegnen? (Symbolbild)
Was würden Sie tun, wenn Sie auf Ihrem Grundstück einem Einbrecher begegnen? (Symbolbild)(Bild: Reinhard Holl)
Porträt von Simone Rannicher
Von Simone Rannicher

Im Ernstfall zählt oft jede Sekunde – doch was ist erlaubt, wenn man sich selbst, andere Menschen oder sein Eigentum schützen will? Viele Situationen wirken eindeutig, sind rechtlich aber heikel: Darf man zurückschlagen, jemanden festhalten oder sogar zu drastischeren Mitteln greifen? Wissen Sie, wie weit Sie gehen dürfen, ohne sich selbst strafbar zu machen?

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Gerade in brenzligen Situationen verschwimmen oft die Grenzen zwischen erlaubter Verteidigung und strafbarem Verhalten. Ein Schlag, ein Stoß oder das Festhalten eines Angreifers können gerechtfertigt sein – oder bereits zu weit gehen, wenn keine akute Gefahr mehr besteht. Auch bei Zivilcourage stellt sich die Frage: Darf man eingreifen, wenn andere bedroht werden, und wie weit darf man dabei gehen, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen?

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Wissen Sie, wo die rechtlichen Grenzen liegen – und wie weit Sie gehen dürfen, um sich selbst und andere zu verteidigen? In welchen Situationen würden Sie selbst eingreifen und Zivilcourage zeigen – und wo würden Sie eher Abstand halten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!

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