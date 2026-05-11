Notwehr & Zivilcourage: Kennen Sie Ihre Rechte?

Gerade in brenzligen Situationen verschwimmen oft die Grenzen zwischen erlaubter Verteidigung und strafbarem Verhalten. Ein Schlag, ein Stoß oder das Festhalten eines Angreifers können gerechtfertigt sein – oder bereits zu weit gehen, wenn keine akute Gefahr mehr besteht. Auch bei Zivilcourage stellt sich die Frage: Darf man eingreifen, wenn andere bedroht werden, und wie weit darf man dabei gehen, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen?