Notwehr & Zivilcourage: Kennen Sie Ihre Rechte?

Im Ernstfall zählt oft jede Sekunde – doch was ist erlaubt, wenn man sich selbst, andere Menschen oder sein Eigentum schützen will? Viele Situationen wirken eindeutig, sind rechtlich aber heikel: Darf man zurückschlagen, jemanden festhalten oder sogar zu drastischeren Mitteln greifen? Wissen Sie, wie weit Sie gehen dürfen, ohne sich selbst strafbar zu machen?
Gerade in brenzligen Situationen verschwimmen oft die Grenzen zwischen erlaubter Verteidigung und strafbarem Verhalten. Ein Schlag, ein Stoß oder das Festhalten eines Angreifers können gerechtfertigt sein – oder bereits zu weit gehen, wenn keine akute Gefahr mehr besteht. Auch bei Zivilcourage stellt sich die Frage: Darf man eingreifen, wenn andere bedroht werden, und wie weit darf man dabei gehen, ohne sich selbst in Schwierigkeiten zu bringen?
Ihre Meinung ist gefragt!
Wissen Sie, wo die rechtlichen Grenzen liegen – und wie weit Sie gehen dürfen, um sich selbst und andere zu verteidigen? In welchen Situationen würden Sie selbst eingreifen und Zivilcourage zeigen – und wo würden Sie eher Abstand halten? Sagen Sie uns Ihre Meinung in den Kommentaren und diskutieren Sie mit!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.