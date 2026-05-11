Zechpreller auf Tour durch Italien und Österreich

Keinen Pass dabei

Beide führten keine Dokumente mit und machten mehrfach wechselnde Angaben zur Identität und den Geburtsdaten. Im Hotel sowie bei einem Fahrradgeschäft in Ebensee stellte sich dann heraus, dass die Männer Zahlungen mittels einer Online-App lediglich vorgetäuscht hatten. Somit wurden weder die Hotelrechnung noch die zwei Fahrräder mit einer gültigen Zahlungsart beglichen. Die beiden Männer wurden festgenommen.