Zechpreller auf Tour durch Italien und Österreich

Gepflegt in schönen Hotels nächtigen, mit ausgeliehenen Fahrrädern die Gegend erkunden. Das alles gönnten sich ein 24-jähriger Argentinier und ein 51-jähriger Kubaner in Ebensee. Einziger Schönheitsfehler: Bezahlt hatten die beiden das alles nicht. Nun klickten die Handschellen.
Schon am Donnerstag wurde die Polizeiinspektion Ebensee zu einem Hotelbetrieb gerufen, da zwei Gäste ihre Rechnung nicht beglichen hatten. Die beiden Männer hatten das Hotel allerdings schon verlassen. Die Streife konnte die Verdächtigen – einen 23-jährigen Argentinier und einen 51-jährigen Kubaner – kurz darauf am Weg zum Bahnhof in Ebensee anhalten.
Keinen Pass dabei
Beide führten keine Dokumente mit und machten mehrfach wechselnde Angaben zur Identität und den Geburtsdaten. Im Hotel sowie bei einem Fahrradgeschäft in Ebensee stellte sich dann heraus, dass die Männer Zahlungen mittels einer Online-App lediglich vorgetäuscht hatten. Somit wurden weder die Hotelrechnung noch die zwei Fahrräder mit einer gültigen Zahlungsart beglichen. Die beiden Männer wurden festgenommen.
Über 10.000 Euro Schaden
Weitere Erhebungen ergaben danach gleich mehrere internationale Treffer sowie weitere Zech- und Betrugsdelikte in Salzburg, Tirol und Italien. Insgesamt entstand ein Schaden von über 10.000 Euro. Die beiden Männer kamen in U-Haft.
Mögliche weitere Opfer sind nicht auszuschließen. Die Polizeiinspektion Ebensee führt die Ermittlungen und nimmt unter 059133/4104-100 jegliche Hinweise, weitere Opfer oder zusammenhängende Straftaten entgegen.
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