Streit um Geschenk löst am Muttertag Einsatz aus

Ausgerechnet ein Muttertagsgeschenk war der Auslöser für jene grausame Attacke, die sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr ereignet hatte. Ein 35-jähriger Österreicher soll deshalb auf seine Partnerin und deren Mutter losgegangen sein. Laut Schilderungen der Wiener Polizei habe der Mann plötzlich ein Küchenmesser gezückt und die beiden Frauen damit bedroht – und das ausgerechnet vor den Augen der Kinder der 35-jährigen Frau!