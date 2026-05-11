Streit um Geschenk löst am Muttertag Einsatz aus

Kaum zu glauben, was ausgerechnet am Muttertag einen Polizeieinsatz wegen Körperverletzung in Wien-Floridsdorf ausgelöst hat. Was als Streit begann, endete schließlich mit Anzeigen, einer Festnahme und sogar einer Messerdrohung.
Ausgerechnet ein Muttertagsgeschenk war der Auslöser für jene grausame Attacke, die sich am Sonntag gegen 14.30 Uhr ereignet hatte. Ein 35-jähriger Österreicher soll deshalb auf seine Partnerin und deren Mutter losgegangen sein. Laut Schilderungen der Wiener Polizei habe der Mann plötzlich ein Küchenmesser gezückt und die beiden Frauen damit bedroht – und das ausgerechnet vor den Augen der Kinder der 35-jährigen Frau!
Kinder- und Jugendhilfe wurde eingeschaltet
Doch damit nicht genug: Der Verdächtige soll seiner Freundin auch Schläge versetzt haben. Gegen den 35-Jährigen wurde ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot ausgesprochen.
Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrnehmen oder selbst Opfer von Gewalt sind.
Weitere Ansprechpartner:
Für die 35-Jährige hatte der Einsatz ebenfalls Konsequenzen: In der Wohnung fanden Beamte eine geringe Menge Cannabiskraut, weshalb auch gegen sie Anzeige erstattet wurde. Zudem wurde die Wiener Kinder- und Jugendhilfe eingeschaltet.
Bei den Einvernahmen verweigerten schließlich alle Beteiligten die Aussage. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 35-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Das Paar hatte sich nach dem Vorfall getrennt.
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