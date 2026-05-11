Irreführende Eierverpackung wird nun doch geändert

Auf den Eierverpackungen sind Hühner in einer Freilandumgebung zu sehen. Laut Kennzeichnung sind Eier aus deutscher Bodenhaltung enthalten. Man habe die Verpackung 15 Jahre deutschlandweit verwendet, erklärte der Junior-Chef des Familienunternehmens Obermeier. Die neue Verpackung verzichte nun aber auf Hühnerfotos und Freiland-Sujets bei Eiern aus Bodenhaltung.