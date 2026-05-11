Dutzende E-Scooter-Lenker rasten über Donauinsel

40 bis 50 – teils vermummte – Jugendliche sind am Wochenende mit E-Scootern rücksichtslos über die Wiener Donauinsel gerast. Besorgte Passanten alarmierten die Polizei. Die meisten der E-Scooter-Fahrer ergriffen die Flucht, sechs konnten angehalten werden.
Am Samstag gegen 16 Uhr alarmierten Zeugen die Polizei und meldeten, dass etwa 30 Jugendliche mit E-Scootern rücksichtslos auf der Donauinsel unterwegs seien. Als die Beamten vor Ort eintrafen, nahmen sie sogar 40 bis 50 Lenker wahr. Manche von ihnen waren vermummt.
Treffen über Social Media organisiert
Sechs der Lenker konnten die Polizisten anhalten. Die Jugendlichen gaben an, dass das E-Scooter-Treffen über soziale Medien zustande gekommen sei. Die Fahrt sollte Richtung Lobau gehen.
Etliche Anzeigen wurden erstattet – darunter mehrere nach dem Kraftfahrgesetz wegen fehlender Zulassung sowie drei nach der Straßenverkehrsordnung. Zudem wurden mehrere Identitätsfeststellungen durchgeführt.
Die Wiener Polizei weist darauf hin, dass rücksichtsloses Fahren mit E Scootern sowie Verstöße gegen die Straßenverkehrsordnung konsequent geahndet werden.
Polizeisprecher Philipp Haßlinger
Aufgrund des Vorfalls war die Polizei auch am Sonntag auf der Donauinsel vor Ort. Dabei wurden zwei Verkehrsunfälle mit E-Scootern aufgenommen. Ein E-Scooter-Lenker musste nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden mehrere Anzeigen gestellt.
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