Dutzende E-Scooter-Lenker rasten über Donauinsel

Aufgrund des Vorfalls war die Polizei auch am Sonntag auf der Donauinsel vor Ort. Dabei wurden zwei Verkehrsunfälle mit E-Scootern aufgenommen. Ein E-Scooter-Lenker musste nach einem Zusammenstoß mit einem Pkw verletzt ins Krankenhaus gebracht werden. Zudem wurden mehrere Anzeigen gestellt.