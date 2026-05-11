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Jugendzentrum übersiedelt aufgrund von Platzmangel

Kärnten
11.05.2026 10:00
Für das Jugendzentrum wird ein neuer Standort gesucht.
Für das Jugendzentrum wird ein neuer Standort gesucht.(Bild: Katrin Fister)
Porträt von Katrin Fister
Von Katrin Fister

Nach mehr als einem Vierteljahrhundert in der Gerbergasse wird nach einem neuen Standort für Jugend gesucht. Ein Probenraum soll dort ebenfalls entstehen.

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Die Jugend in der Draustadt braucht mehr Platz: Weil das derzeitige Jugendzentrum mit seinem vielfältigen Angebot in der Gerbergasse immer mehr Mädchen und Burschen anzieht, wird ein neuer Standort gesucht. „Ende April gab es bei einem möglichen neuen Standort eine Bauverhandlung. Das Gebäude würde sich für die Ideen, die mit Bürgerbeteiligung ausgearbeitet wurden, eignen“, verrät Jugendreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.

Eventueller Betrieb in bestehenden Gebäuden
Das neue Zentrum könnte in einem ehemaligen Röntgeninstitut in der Italiener Straße untergebracht werden. Eine endgültige Entscheidung ist aber noch nicht gefallen, da die Einspruchsfrist bislang nicht vorüber ist. Eines steht fest: Mit dem neuen Standort wird ein Probenraum für junge Talente eingerichtet.

Die Bewegung Verantwortung Erde hatte im Gemeinderat einen Antrag für mehr Probenräume in der Stadt eingebracht. Die Mandatare einigten sich in ihrer letzten Sitzung auf einen Raum im neuen Jugendzentrums-Standort.

Die Stadt Villach setzt seit dem Jahr 1997 auf die Beteiligung der Jugend. Das Jugendzentrum in der Gerbergasse gibt es seit mittlerweile 26 Jahren. Das bestehende Jugendzentrum hat übrigens seinen Standort seit dem Jahr 2000 in der Gerbergasse. „Wir arbeiten an einem Nachnutzungsplan für diesen Standort“, erklärt Sandriesser.

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