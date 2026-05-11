Jugendzentrum übersiedelt aufgrund von Platzmangel

Die Jugend in der Draustadt braucht mehr Platz: Weil das derzeitige Jugendzentrum mit seinem vielfältigen Angebot in der Gerbergasse immer mehr Mädchen und Burschen anzieht, wird ein neuer Standort gesucht. „Ende April gab es bei einem möglichen neuen Standort eine Bauverhandlung. Das Gebäude würde sich für die Ideen, die mit Bürgerbeteiligung ausgearbeitet wurden, eignen“, verrät Jugendreferentin und Vizebürgermeisterin Gerda Sandriesser.