Beichtstuhlgespräche unter Schlachtenbildern

Wenn die Regierung hier Kürzungen vorhabe, müsse sie selbst entscheiden, wer weniger bekomme, sagt Gerstorfer. Da mische man sich nicht ein: „Die Seniorenorganisationen werden sich nicht den Schwarzen Peter umhängen lassen.“

Wehrdienstreform als Teil der Budgetverhandlungen

Das Verteidigungsministerium verhandelt parallel zum Budget die Wehrdienstreform. Dem Vernehmen nach gibt es erstmals Bewegung. Die ÖVP will bekanntlich eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht plus zwei Monate Milizübungen und eine Zivildienstverlängerung auf ein Jahr. Die Neos wollen die Ausweitung des Militärdienstes und die SPÖ jene des Zivildienstes nicht. Man wird sich wohl irgendwo in der Mitte, etwa bei sechs plus zwei und einer moderaten Verlängerung des Wehrersatzdienstes, treffen.