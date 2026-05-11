Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Budget-Erstellung

Beichtstuhlgespräche unter Schlachtenbildern

Innenpolitik
11.05.2026 14:01
Finanzminister Marterbauer macht es seinen Regierungskollegen nicht leicht
Finanzminister Marterbauer macht es seinen Regierungskollegen nicht leicht(Bild: APA/ROLAND SCHLAGER)
Porträt von Petja Mladenova
Von Petja Mladenova

Wortwörtlich unter Schlachtenbildern findet die Erstellung des Doppelbudgets 2026/27 statt. Finanzminister Markus Marterbauer hat sich für die Beichtstuhl-Gespräche ausgerechnet den Schlachtenbilder-Saal im Winterpalais Prinz Eugen ausgesucht. Die sieben Ölgemälde zeigen die siegreichen Schlachten des Prinzen.

0 Kommentare

Wie siegreich die Minister beim Verhandeln waren, wird sich erst weisen. Die Budgetgespräche sind in einer intensiven Phase. Die Ministerkabinette sind fast täglich im Finanzressort. Inhaltlich sickerte zuletzt durch, dass  Kürzungen bei klimaschädlichen Subventionen geplant sind. Die drei Regierungsparteien wollen sich hier auf eine Gesamtsumme einigen, die dann von den einzelnen Ministerien erbracht werden soll.

Agrardiesel und Pendlerpauschale werden nicht angetastet
Potenzial gebe es genug. Laut einer WIFO-Studie beläuft sich das Volumen der klimaschädlichen Förderungen in Österreich auf 4,1 bis 5,7 Milliarden Euro jährlich. Angesichts der hohen Energiepreise dürften ÖVP, SPÖ und Neos aber nicht beim Agrardiesel und beim Pendlerpauschale ansetzen, ist aus Regierungskreisen zu hören. Dabei hat aber gerade der Verkehrsbereich das größte Sparpotenzial. Hier liegen mehr als die Hälfte der klimakontraproduktiven Förderungen.

Seniorenvertreterinnen sind auf Krawall gebürstet
Seniorenvertreterinnen sind auf Krawall gebürstet(Bild: Petja Mladenova)

Besonders schwierig sind die Gespräche mit den Seniorenvertreterinnen. Im Budget ist eine Pensionserhöhung um einen viertel Prozentpunkt unter der Inflationsrate vorgesehen. Das Einsparungsvolumen soll im Jahr 2027 280 Millionen und 2028 270 Millionen Euro betragen. Wie das genau verteilt wird, ist noch offen. Die beiden Präsidentinnen des Seniorenrats, Ingrid Korosec (ÖVP) und Birgit Gerstorfer (SPÖ), bestehen auf die volle Inflationsabgeltung und lehnen Gespräche über die Verteilung der geplanten Einsparungen ab.

Zitat Icon

Lassen uns Schwarzen Peter nicht umhängen.

Seniorenvertreter reden bei Kürzungen für Pensionisten nicht mit

Wenn die Regierung hier Kürzungen vorhabe, müsse sie selbst entscheiden, wer weniger bekomme, sagt Gerstorfer. Da mische man sich nicht ein: „Die Seniorenorganisationen werden sich nicht den Schwarzen Peter umhängen lassen.“

Wehrdienstreform als Teil der Budgetverhandlungen
Das Verteidigungsministerium verhandelt parallel zum Budget die Wehrdienstreform. Dem Vernehmen nach gibt es erstmals Bewegung. Die ÖVP will bekanntlich eine Verlängerung des Wehrdienstes auf acht plus zwei Monate Milizübungen und eine Zivildienstverlängerung auf ein Jahr. Die Neos wollen die Ausweitung des Militärdienstes und die SPÖ jene des Zivildienstes nicht. Man wird sich wohl irgendwo in der Mitte, etwa bei sechs plus zwei und einer moderaten Verlängerung des Wehrersatzdienstes, treffen.

Lesen Sie auch:
Die Bundesregierung führt nach einer langen Diskussion doch keine Plastikabgabe ein ...
„Signal für Vernunft“
Abgabe für nicht recyclebares Plastik kommt nicht
22.04.2026
„Krone“-Kommentar
Budget-Reförmchen: Schmäh auf leisen Sohlen
01.05.2026
„Krone“-Kommentar
Die Schnaps-Idee für die Budgetsanierung
02.05.2026
Kritik an „Einfrieren“
Das entgeht Familien durch Budget-Sparmaßnahmen
09.05.2026

Verteidigungsministerin Klaudia Tanner hat auch das Thema Eurofighter-Nachfolge. Das Militär will zehn Milliarden Euro für 36 neue Kampfjets. Im Gespräch ist eine Sonderfinanzierung. Das Verteidigungsressort möchte diese bevorstehende Investition jetzt schon festzurren, weil man befürchtet, im Wahljahr 2029 das Geld nicht mehr zu bekommen.

NEC
Verteidigungsausgaben

Österreich hat im Dezember 2025 die Aktivierung der nationalen Ausweichklausel (National Escape Clause – NEC) bei der Europäischen Kommission beantragt, um höhere Verteidigungsausgaben für 2025 bis 2028 trotz strenger EU-Fiskalregeln zu ermöglichen. Dies erlaubt eine Abweichung vom Nettoausgabenpfad in Höhe von bis zu 1,5 Prozent des BIP.

Für EU-Mitgliedsstaaten in einem Defizitverfahren ist sowohl die Reduktion des Defizits relevant als auch das Einhalten eines sogenannten Nettoausgabenpfads, also wie stark die gesamtstaatlichen Ausgaben, zum Beispiel für Verwaltung, Pensionen, Gesundheit und so weiter, jährlich ansteigen dürfen. Dieser Pfad muss verbindlich eingehalten werden, um keine Verschärfung oder Sanktion im Rahmen des Defizitverfahrens durch den ECOFIN zu bewirken. 

Die Aktivierung der NEC bedeutet, dass eine temporäre und begrenzte Abweichung vom nationalen Nettoausgabenpfad in Höhe des Anstiegs der Verteidigungsausgaben toleriert würde und keine Sanktionen oder Verschärfungen des Defizitverfahrens zur Folge hätte. 

Österreich hat seit 2021 zusätzliche Verteidigungsausgaben von +0,2% des BIP 2025 und +0,4% des BIP 2026 budgetiert. Die Ziehung der NEC bedeutet keinesfalls, dass damit über die Budgeteinigung hinaus Mittel für Verteidigungsausgaben zur Verfügung stünden. Jede Ausnutzung des NEC-Spielraums darüber hinaus erhöht das Budgetdefizit und die Schuldenquote.

Es ist möglich, dass der Haushalt überhaupt für drei Jahre gelten wird, weil man sich wegen der bevorstehenden Nationalratswahl auf gar nichts mehr einigen wird können.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Innenpolitik
11.05.2026 14:01
Jetzt kommentieren
Ähnliche Themen
Österreich
ÖVPSPÖ
FinanzministerRegierung
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Netto-Frust im Land
Zahlt sich Leistung bei der Arbeit noch aus?
Passagiere werden vom Kreuzfahrtschiff gebracht – ihnen steht eine lange Quarantäne bevor.
US-Bürger infiziert
Fast alle Gäste von Hantavirus-Schiff gebracht
Der Flughafen in Linz-Hörsching ist wieder für den Verkehr freigegeben.
Wieder Normalzustand
Nach Bombendrohung: Flieger heben pünktlich ab
US-Präsident Donald Trump „mag die Antworten nicht“, die aus Teheran kommen.
Kein Ende des Krieges
Antwort der Mullahs für Trump „inakzeptabel“
In der Familie eines einstigen Polizeipräsidenten des Landes soll ein schwarzes Schaf mit ...
Chats mit Preisliste
Polizeipräsidenten-Enkel als Drogenhändler in Haft
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Steiermark
Quadfahrer mussten am Gaberl vor Hagel flüchten
110.295 mal gelesen
Später Schneefall? Ein Hagelsturm verwandelte das steirische Gaberl in einer „Winterlandschaft“.
Oberösterreich
Zwei Kinder bei Frontalcrash teils schwer verletzt
105.159 mal gelesen
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Aufprall schwer beschädigt.
Tirol
„Meine Tochter wurde wie letzter Dreck entsorgt“
97.300 mal gelesen
Was viele nicht glauben wollen: Auch Kinder und Jugendliche konsumieren Drogen.
Außenpolitik
Putin: Krieg in Ukraine „neigt sich dem Ende zu“
939 mal kommentiert
Wladimir Putin zeigte sich am 9. Mai bei der Militärparade am „Tag des Sieges“ noch ...
Österreich
„Operation Panzerwagen“! Bankdeals Wien mit Kiew
911 mal kommentiert
Die heimische RBI macht gute Geschäfte mit der ukrainischen Nationalbank. Massenhaft Gold und ...
Innenpolitik
Ministerium: Polizei-Warnung „nicht akzeptabel“
866 mal kommentiert
Die Gruppe aus Frankreich machte in Neusiedl am See Station. 
Mehr Innenpolitik
Extremistische Siedler
EU-Außenminister dürften Israel sanktionieren
Budget-Erstellung
Beichtstuhlgespräche unter Schlachtenbildern
Externe Faktoren
Trotz „Haushaltsdisziplin“: Landesschulden steigen
Schluss mit Spionage
Putins „Antennenwald“ in Wien ging zu weit
Krone Plus Logo
So wirkt der ESC
„Ein bisschen Frieden“? Wie Musik Politik macht
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Impressum & Pflichtinformationen krone.at
Offenlegung Kronen Zeitung (Printausgabe)
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf