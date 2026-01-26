Musik und Kunst dürfen nicht „powered by AI“ sein

Papst Leo XIV. warnt davor, dass die Künstliche Intelligenz die Kreativität von Künstlern und Künstlerinnen bedroht. Auf den kreativen Prozess zu verzichten und Maschinen die eigenen geistigen Fähigkeiten und die Fantasie zu überlassen, bedeute „die Talente zu begraben“, warnte der Pontifex in seiner Botschaft zum Welttag der sozialen Kommunikationsmittel.
„In den letzten Jahren übernahmen KI-Systeme immer mehr die Kontrolle über die Produktion von Texten, Musik und Videos. Ein großer Teil der menschlichen Kreativindustrie läuft so Gefahr, abgebaut und durch das Label ,powered by AI‘ ersetzt zu werden, wodurch Menschen zu passiven Konsumenten von ungedachten Gedanken, anonymen Produkten ohne Urheberschaft und ohne Liebe werden“, so der Papst.
„Unsere Stimme droht zu verstummen“
„Auf den kreativen Prozess zu verzichten und Maschinen die eigenen geistigen Fähigkeiten und die Fantasie zu überlassen bedeutet, die Talente zu begraben, die uns geschenkt wurden, um als Menschen in Beziehung zu Gott und zu anderen zu wachsen. Es bedeutet, unser Gesicht zu verbergen und dass unsere Stimme verstummt“, warnte Leo XIV.
Viele Risiken gehen laut Papst von Algorithmen aus, „die darauf ausgelegt sind, Interaktionen in sozialen Medien zu maximieren, was für die Plattformen profitabel ist“. Er warnte insbesondere vor Posts, die „schnelle Emotionen belohnen und dagegen menschliche Ausdrucksformen, die Zeit brauchen – wie das Bemühen, zu verstehen, und die Reflexion – benachteiligen.“
Eingeschlossen in Konsens- und Empörungsblasen
„Indem Gruppen von Menschen in einfache Konsens- und Empörungsblasen eingeschlossen werden, schwächen diese Algorithmen die Fähigkeit zuzuhören und kritisch zu denken und erhöhen die gesellschaftliche Polarisierung“, schrieb der Papst weiter.
Oft bestehe ein „naiv-unkritisches Vertrauen in die Künstliche Intelligenz als allwissende ,Freundin‘, die jede Information bereitstellt, jedes Gedächtnis speichert und jeden Rat gibt. „Das kann unsere Fähigkeit, analytisch und kreativ zu denken, Bedeutungen zu erfassen und zwischen Syntax und Semantik zu unterscheiden, weiter untergraben“, so der Pontifex.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.