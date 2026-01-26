Musik und Kunst dürfen nicht „powered by AI“ sein

„Unsere Stimme droht zu verstummen“

„Auf den kreativen Prozess zu verzichten und Maschinen die eigenen geistigen Fähigkeiten und die Fantasie zu überlassen bedeutet, die Talente zu begraben, die uns geschenkt wurden, um als Menschen in Beziehung zu Gott und zu anderen zu wachsen. Es bedeutet, unser Gesicht zu verbergen und dass unsere Stimme verstummt“, warnte Leo XIV.